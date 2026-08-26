¡REVÉS AL INE! TRIBUNAL ELECTORAL FRENA INTENTO DE LIMITAR EXPRESIONES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio la razón a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ante el intento del Instituto Nacional Electoral (INE) de monitorear expresiones “sutiles”, sarcásticas e irónicas de periodistas sobre candidatos, lo que, recalcó la magistrada Claudia Valle, podía limitar la libertad de expresión.

Claudia Valle aseveró: ““La subjetividad de la interpretación quedaría a cargo de la persona monitorista, que es la base misma del monitoreo que marca con claridad un elemento que va a producir indefectiblemente un efecto inhibidor al ejercicio libre del periodismo, que puede limitar por esta razón la libertad de la crítica y del análisis llevando incluso a que los periodistas optaran por evitar determinadas opiniones ante la posibilidad de que sean calificadas oficialmente como descalificaciones indirectas”.

Esta limitación afectada el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y diversa, indispensable para construir un voto consciente, subrayó.