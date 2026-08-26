miércoles, agosto 26, 2026
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PAUSA EU CITAS PARA SOLICITAR VISADOS DE INMIGRANTE EN TODO EL MUNDO, Y NO ACLARA CUÁNDO REANUDARÁ SERVICIOS

-ENTRENAMIENTO DE SU PERSONAL CONSULAR SOBRE NUEVOS PROCEDIMIENTOS, EL MOTIVO

Washington.- Un portavoz del Departamento Estado informó que Estados Unidos pausó temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo, ante la necesidad de entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos.

En declaración a la agencia EFE, explicó: “Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas”, y no aclaró cuándo se reanudarán esos servicios.

Fuente: El Universal.

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