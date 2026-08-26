LAYDA UTILIZA INSTITUCIONES PARA ATAQUES POLÍTICOS: ACUSA MEDINA E INTERPONDRÍA DENUNCIA

-Señaló que posiblemente estén pagando a una empresa con recursos públicos y es considerado ilegal.

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Medina Farfán, acusó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores Sanromán, de permitir el uso de recursos e instituciones públicas para emitir mensajes políticos y señalamientos contra opositores.

El dirigente priista señaló que una dependencia estatal habría utilizado sus redes sociales oficiales para difundir contenido con tintes políticos, situación que calificó como ilegal al considerar que las instituciones deben mantenerse al margen de disputas partidistas e informó que el partido analiza presentar denuncias ante las instancias correspondientes, al considerar que la acción señalada no fue un error, sino un acto realizado de manera intencional que debe generar responsabilidades.

“Seguramente le están pagando a alguien, a un trabajador o a una empresa contratada para llevar las redes sociales oficiales de esa dependencia”, declaró Medina Farfán, quien afirmó que no se trata únicamente de una falta administrativa, sino de una posible violación penal por el uso de recursos públicos con fines políticos.

El líder del PRI aseguró que la publicación cuestionada habría sido retirada posteriormente de la cuenta institucional de la Policía y difundida desde la página personal de la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, aunque sostuvo que ese movimiento no corrige la presunta irregularidad.