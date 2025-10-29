EL KO’OX NO RETORNARÁ A LAS RUTAS ORIGINALES PORQUE EL CAMBIO VA A FUNCIONAR: LAYDA

Admite director de la Artec que faltó información pero asegura que hay gente en los paraderos para ayudar; ¿usted los vio?

San Francisco de Campeche.- A la pregunta de si se hará un análisis ante la propuesta de usuarios del sistema Ko’ox de retornar a las rutas originales o anteriores de no funcionar las modificaciones, la gobernadora Layda Sansores aseveró: “No se va a retornar porque esto va a funcionar, lo que se están haciendo son ajustes”, se quejó de que ahora que hay paraderos que ”antes no existían”, a los cuales pretenden dotarlos de estructuras para proteger del sol y la lluvia, los usuarios se vuelven muy exigentes, y pidió paciencia porque “se está trabajando para que todo quede bien organizado.

Y agregó. “Por ejemplo, hay 7 rutas muy claras que directamente pueden llegar al mercado y no tiene que hacer ningún traspaso, entonces esos van a tener una tarjetita para que no tengan que volver a pagar. Nada más van a pagar sus primeros 12 pesos y lo demás con la tarjeta del Bienestar ya no tienes que pagar más”.

Se está estudiando cada caso, porque hay unos que si iban a un lugar y abordaban otro camión y lo pagaban, pero ahora van a pagar 6 pesos la segunda vez, pero no es igual para todos, por eso es muy complejo y estamos ahorita analizando en este primer día todas las autoridades, checando lugar por lugar cuáles son los problemas que se están dando ¿no?, expresó, y de la falta de estructura para resguardar a pasajeros ante las inclemencias del tiempo, justificó que aumentaron los paraderos y aseguró que en todas las zonas las marcadas pretenden poner estructuras, pues 570 paraderos que no existían, ¿cuándo tenían paraderos?, y ahora cuando les quieres dar algo se vuelven muy exigentes. Que tengan paciencia, porque en eso estamos trabajando para que todo quede bien organizado.

-¿Cuánto está costando subsidiar u ofrecer el servicio gratuito?, se le preguntó.

-“Son gastos preoperativos que están autorizados cuando vas a hacer un proyecto de esta envergadura, así que estamos bien, en los tiempos y los concesionarios han puesto mucho de su parte”, respondió.

-¿Cómo evitar las largas filas que se están formando en los paraderos?, se le interrogó, ante lo cual el director de la Agencia Reguladora del Transporte de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, intervino para anunciar que por medio de redes se va instruir sobre las nuevas rutas y la gente se va a ir acostumbrando, y pedimos un poquito de paciencia en estos primeros días para esta adaptación, pues las rutas ya están estudiadas y hay un proyecto de por medio, y ahorita la gente corre porque no saben bien dónde está cada ruta, pero hay gente y los choferes saben y apoyan.