PEDRO ARMENTÍA ACUSA QUE MORENA INICIÓ UNA OFENSIVA POLÍTICA TRAS EL “DESTAPE” DE SU CANDIDATO

-SON ACTOS JURÍDICOS SIN SUSTENTO, AFIRMA, Y LLAMA A LA CORDURA

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Pedro Armentía López, acusó que, tras el “destape” del virtual candidato de Morena al Gobierno de Campeche, comenzaron los ataques políticos contra integrantes de la oposición mediante el uso de instituciones públicas.

El legislador calificó como “triste y delicado” que dependencias gubernamentales, a su juicio, utilicen actos jurídicos sin sustento y canales oficiales para obtener ventajas políticas, al tiempo que respaldó el llamado de la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre para que se respete el debido proceso y las investigaciones no respondan a intereses electorales.

Al ser cuestionado sobre si Morena actúa por temor ante el proceso electoral, Armentía López respondió que esa valoración corresponde al propio partido, aunque afirmó que observa “desesperación” y el uso de recursos públicos e instituciones para atacar a la oposición.