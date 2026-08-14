“ALITO” HASTA DA RISA: SHEINBAUM; CRITICA AL DIRIGENTE PRIÍSTA POR DENUNCIAR EN EU A CONSEJEROS DEL INE

Tras señalar que “se explica por sí solo lo que hace el presidente del PRI, casi en extinción… que va y presenta una denuncia en Estados Unidos para pedir que quiten visas”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó: “Hasta da risa”.

Sin mencionar su nombre, subrayó que la acción del dirigente nacional priísta, Alejandro “Alito” Moreno, refleja “el nivel más bajo de creer en México”.

Sobre las detenciones de personas cercanas a Moreno, Sheinbaum Pardo señaló que se trata de asuntos de la Fiscalía de Campeche.