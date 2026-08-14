viernes, agosto 14, 2026
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VISITA DE LA SECRETARIA FEDERAL DE TURISMO FUE UNO DE MIS LOGROS PARA CARMEN: ADDA PENICHE; ¿Y LOS BENEFICIOS EN CIFRAS?

Campeche.- En su primera comparecencia, la secretaria estatal de Turismo, Adda Solís Peniche, presumió que uno de sus logros más grandes en materia turística fue que la secretaria federal del ramo, Josefina Rodríguez Zamora, visitara Ciudad del Carmen el año pasado, y de ahí “nos hemos encargado de la promoción, capacitación y eventos como un congreso”.

También, continuó sin informar de beneficios económicos, destacó la colocación de dos espectaculares turísticos para promocionar atractivos de la Isla e Isla Aguada, por ser Pueblo Mágico, “y seguimos trabajando”.

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