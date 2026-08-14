CIERRA NEGOCIO CON 54 AÑOS DE HISTORIA POR PROBLEMAS DE SALUD Y EL PASO DEL TIEMPO

Después de más de cinco décadas de servicio, un negocio familiar con 54 años de trayectoria estaría llegando a su fin debido a problemas de salud que impiden continuar al frente del establecimiento, según compartió una de sus propietarias a través de redes sociales.

En el mensaje, la comerciante expresó la dificultad de desprenderse de un negocio que representó parte de su vida y que además fue un legado de su madre. Señaló que mantener la calidad del servicio se volvió complicado al dejar la operación en manos de otras personas, lo que provocó cambios en la atención y comentarios negativos de clientes.

También recordó el cierre de otro establecimiento familiar, conocido como el restaurante de la ría, que tuvo que bajar sus cortinas después de 48 años debido a cuestiones de salud. De igual forma, mencionó que otro negocio ubicado sobre la calle 20 de Noviembre se encuentra en proceso de traspaso por la misma situación.

La propietaria destacó que, aunque existe nostalgia por dejar espacios que formaron parte de la historia familiar, las condiciones actuales obligan a tomar decisiones difíciles después de años de trabajo y dedicación.