ACCIDENTE EN ATASTA DEJA LESIONADOS Y VEHÍCULOS INCENDIADOS EN CARRETERA VILLAHERMOSA- CIUDAD DEL CARMEN

Un fuerte accidente carretero registrado la tarde de este jueves en la zona de Atasta provocó la movilización de cuerpos de emergencia, luego de que varios vehículos se vieran involucrados en una colisión que dejó personas lesionadas y unidades incendiadas.

De acuerdo con el reporte preliminar, el percance ocurrió alrededor de las 14:45 horas en el kilómetro 110 de la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, donde participaron dos automóviles particulares y un tractocamión tipo tolva. Tras el impacto, algunas de las unidades comenzaron a incendiarse.

Elementos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención a los afectados y controlar la situación, mientras que las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones debido a las labores de auxilio que podrían generar afectaciones a la circulación. Hasta el momento no se ha informado el número exacto de lesionados ni la gravedad de sus heridas.