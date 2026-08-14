viernes, agosto 14, 2026
Lo último:
Locales

INGRESA AL CERESO DENTISTA PEDIATRA DE CAMPECHE TRAS DOS AÑOS DE RECURSOS LEGALES

El dentista pediatra Luis Ignacio C.R. ingresó al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Campeche, luego de permanecer durante dos años recurriendo a distintos recursos legales para evitar el cumplimiento de una orden judicial, de acuerdo con información difundida en redes sociales.

Según el señalamiento, durante este periodo se promovieron diversos amparos y recursos para retrasar el proceso, supuestos intentos para aplazar su comparecencia ante la justicia, hasta fingir Covid-19. Finalmente, la orden judicial fue ejecutada y el especialista quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El caso ha generado atención debido a los señalamientos relacionados con presuntos hechos de violencia en contra de una víctima que fue su paciente, así como enfrentamientos frente a padres de familia y niños,  por lo que ahora se exige que el proceso continúe con imparcialidad y transparencia, además de que las autoridades judiciales actúen con independencia y apego a la ley.

También te puede gustar

LOS PLANTELES DE CAMPECHE TIENEN CLIMA Y MEJORAS DE “LA ESCUELA ES NUESTRA”, AFIRMAN DIPUTADAS DE MORENA, Y LES RESPONDEN QUE PAPÁS EXIGEN TRANSPARENCIA

Supervisa gobernador Aysa González atención y vigilancia por aumento en niveles de ríos

Tecnológico de Lerma regresará a las aulas hasta que haya condiciones seguras, afirman

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *