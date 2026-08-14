INGRESA AL CERESO DENTISTA PEDIATRA DE CAMPECHE TRAS DOS AÑOS DE RECURSOS LEGALES
El dentista pediatra Luis Ignacio C.R. ingresó al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Campeche, luego de permanecer durante dos años recurriendo a distintos recursos legales para evitar el cumplimiento de una orden judicial, de acuerdo con información difundida en redes sociales.
Según el señalamiento, durante este periodo se promovieron diversos amparos y recursos para retrasar el proceso, supuestos intentos para aplazar su comparecencia ante la justicia, hasta fingir Covid-19. Finalmente, la orden judicial fue ejecutada y el especialista quedó a disposición de las autoridades correspondientes.
El caso ha generado atención debido a los señalamientos relacionados con presuntos hechos de violencia en contra de una víctima que fue su paciente, así como enfrentamientos frente a padres de familia y niños, por lo que ahora se exige que el proceso continúe con imparcialidad y transparencia, además de que las autoridades judiciales actúen con independencia y apego a la ley.