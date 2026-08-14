JOSÉ “N” PODRÍA ENFRENTAR PRISIÓN PREVENTIVA POR ACCIDENTE DONDE PERDIÓ LA VIDA UNA FAMILIA EN CAMPECHE

José “N” podría permanecer en prisión en caso de que sea vinculado a proceso por los delitos de homicidio y daños en propiedad ajena a título de dolo eventual, tras el accidente ocurrido en la zona costera de la capital campechana donde falleció una familia completa.

Luego de que el titular de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), Jackson Villacís Rosado, confirmó el delito por el que es investigado, se realiza bajo esta figura jurídica, la cual cambia la clasificación habitual de los hechos de tránsito, que generalmente son analizados como delitos culposos o por imprudencia.

La situación jurídica del acusado será definida el próximo sábado 15 de agosto, fecha en la que concluirá la ampliación del término constitucional solicitado dentro del proceso. Mientras tanto, José “N” permanece bajo custodia en un sanatorio.