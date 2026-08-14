OPINIÓN: LAYDA SANSORES: LA GOBERNADORA QUE QUEBRÓ CAMPECHE; DIEZ DATOS | Por: Guillermo del Jesús Padilla Sierra

Paseíllo ✍️

Los números no mienten. Layda Sansores sí. Diez datos duros explican por qué es la peor gobernadora que ha tenido Campeche y por qué hoy tiene al Estado en ruinas.

Más pobres que nunca. INEGI, primer trimestre de 2026: la pobreza laboral subió de 33.2% a 34.8%. Seis de cada diez campechanos, 60.3%, trabajan sin prestaciones y no les alcanza ni para la canasta básica. Destruyó el empleo. En un año se perdieron 13 mil empleos. La población ocupada cayó a 427 mil. Construcción y comercio, los motores del Estado, en el suelo. Desocupación en 2.8% y subiendo. Reprobada por los campechanos. Enkoll / El Universal la califica con 5.7. El 53% desaprueba su gestión y 44% tiene mala o muy mala opinión de ella. Entre las peores del país. Mitofsky, enero de 2026: lugar 29 de 32 gobernadores con 40.6% de aprobación. En diciembre estaba en el 27, va en caída libre. En el sureste es la 6 de 7, sólo le gana a Tabasco. Quebró las finanzas. Ella misma lo confesó: “No tenemos ni para pagar la luz”. Le recortaron 4 mil millones en participaciones por su pésimo manejo y tuvo que pedir mil millones de deuda a 20 años para tapar el hoyo que ella misma abrió. Autoritaria e inconstitucional. La Suprema Corte le tumbó su Ley de Obras Públicas con la que pretendía darse superpoderes para autorizar obras sin permiso de los municipios. La declararon inconstitucional por violar la autonomía municipal. Censuradora. Un juez a modo le impuso a Tribuna un interventor para revisar las notas antes de publicarlas y prohibió mencionar a la gobernadora. Denuncia por “incitación al odio” a quien la critique. Propio de una dictadura, no de una democracia. Repudiada en público. Ya no puede salir a la calle. En el estadio de béisbol la recibieron con un “¡Fuera Layda!” y abucheos generalizados. El divorcio con el pueblo es total. Sin obra, sin proyecto. Ni Tren Maya ni Tren Ligero dejaron derrama. Su sexenio se resume en lo que ya dicen los analistas: ausencia política, autoritarismo, corrupción y abandono. La informalidad subió de 60.9% en 2021 a 61.1% en 2024. El ancla que hunde a Morena. Claudia Sheinbaum tiene 74% de aprobación en Campeche, Layda apenas 43%. Mitofsky ya advirtió: si Morena no se sacude a Layda, pierde Campeche en 2027.

Layda no gobierna, sobrevive. No administra, endeuda. No escucha, censura.

Campeche no está en crisis por el pasado. Está quebrado por su presente. Y ese presente tiene nombre y apellido: Layda Sansores.