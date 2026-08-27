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¡NUEVO GIRO EN EL CASO CARLOS MANZO! FISCALÍA INVESTIGA RELACIÓN ENTRE GRECIA QUIROZ Y EXFUNCIONARIO IMPLICADO EN EL ASESINATO

La Fiscalía de Michoacán dio a conocer que ahora investigará el presunto vínculo entre Grecia Quiroz y Samuel “N”, a quien se le señala por presuntamente filtrar la agenda de Carlos Manzo al CJNG, luego de que la exsecretaria particular de Carlos Manzo declaró 9 meses después del asesinato.

El vicefiscal Israel Vega Rodríguez confirmó que se indaga esta línea de investigación, que fue abierta tras la ampliación de la declaración de Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Manzo, quien afirmó que la hoy presidenta sustituta de Uruapan recomendó laboralmente a Samuel “N”.

“La denuncia se recibió apenas el día de antier, entonces se está haciendo el plan de investigación, tenemos que agotar todas las líneas de investigación. Si tenemos esta nueva información, obviamente tenemos que llevar a cabo la realización de los actos correspondientes y tratar de esclarecer la misma”, puntualizó el vicefiscal.

Video: Político Mx.

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