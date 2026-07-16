MORENA DA LA ESPALDA A PACIENTES Y FRENA REEMBOLSO POR DESABASTO DE MEDICAMENTOS; ¿NO QUE PRIMERO LOS POBRES?

Aunque desde el 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó garantizar el derecho de los pacientes de hospitales públicos a obtener el reembolso por los medicamentos que compren si hay escasez o desabasto, Morena rechazó la iniciativa de reforma para convertirlo en ley.

La diputada petista Martha Aracely Cruz expresó: “Estamos mal, pregúntenle a las pacientes del hospital civil, no mejoramos porque nos ponemos una venda en los ojos. Mientras, mi mamá no ha podido acceder a una consulta en el Issste por falta de espacio”.

En un intento por justificar, la legisladora morenista Mónica Fernández César afirmó: “No estamos peor que nunca, por el contrario, mucho mejor con más camas, más servicios, mejores instalaciones, mayor atención a los derechohabientes”.