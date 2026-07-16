VAN CONTRA EL ESTADO POR DESPOJO DE 500 HECTÁREAS A MENONITAS

-EN CAMPECHE NO HAY GARANTÍAS DE UNA JUSTICIA IMPARCIAL, ACUSAN

Hopelchén.- Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, anunció que demandarán por daños y perjuicios al Estado Mexicano por el mal actuar de jueces, entre ellos Maribel por ser familiar del demandante, en el despojo de 500 hectáreas en Hopelchén, concretamente a la comunidad menonita La Nueva Trinidad, pues le quitaron los terrenos de Nuevo Progreso y El Porvenir.

Rodríguez Gómez denunció que hay una serie de elementos que han rodeado este juicio, donde hay un interés estatal y por eso generaremos la demanda en contra del Estado de Campeche, de la jueza y del Ministerio Público, por haber despojado a los menonitas de esas hectáreas que ahorita deberían estar produciendo soya o sorgo pero están sin uso.

Y bueno, continuó, todo el mundo sabemos que técnicamente si esto dura más de 3 años, se necesitará desmontar otra vez esas tierras, hacer otros trámites y rehabilitar para la agricultura, cosa que va a costar muchísimo dinero.

A la pregunta de quién va a interponer la demanda contra el Estado, precisó que los afectados como afectados directos pero apoyados por la agrupación, para sentar un precedente de que las cosas tienen que hacerse y hacerse bien y aseveró que todos los mexicanos tenemos derecho a vivir donde queramos vivir dentro de nuestro país, y ellos son mexicanos, pertenecen a un grupo étnico pero tienen derecho como cualquiera de nosotros.

El dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano aseguró que es un caso montado donde hay interés de funcionarios, exfuncionarios y jueces de Campeche, y muchas violaciones al debido proceso, entre ellas una sentencia anticipada, y a las garantías individuales, ante lo cual el proceso se debe reiniciar o desechar, y reveló que la audiencia de la que estaban saliendo fue muy ríspida.