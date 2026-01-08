NI ANTES Y DESPUÉS

El resumen más contundente podría aseverar que en Campeche no hay Gobierno, y que la gobernadora Layda Elena está dedicada a todo, menos a dar resultados.

No ha encabezado la señora Layda Sansores ningún evento oficial de Gobierno, porque en el calendario escolar nos encontramos aún “de vacaciones”, pero sus panegiristas oficiales, esos que quieren cambiar la historia a base de cuartillas facturadas en Comunicación Social, no cesan en sus intentos de presentarla como la “transformadora” de la entidad.

Tristemente, las cifras oficiales del Inegi, IMSS, de la Secretaría de Hacienda, del Consejo Nacional de Seguridad y de otras instancias, confirman que Layda Elena Sansores San Román es la que peores resultados ha arrojado en su desempeño de Gobierno.

Aún más, hace unas horas, la encuestadoras Arias Consultores vuelve a colocarla entre las peores del país, con apenas 18.9 de aprobación ciudadana. Es decir, el 81.1 por ciento de los encuestados la reprobaron tajantemente.

No es una evaluación fortuita ni visceral de los ciudadanos. Por el contrario, la opinión ciudadana respecto de su gobernadora, refleja los cuatro años y medio de su inútil gestión.

El ciudadano común y corriente observa que no hay obra pública, que no hay programas sociales, que no hay llegada de inversiones para generar empleos, que la delincuencia se ha apoderado de toda la geografía estatal, que en los hospitales no hay medicinas ni médicos, que en las escuelas no hay equipos de informática ni energía eléctrica, que las comunidades indígenas están en el abandono, que los sectores productivos no reciben incentivos ni créditos, etcétera.

O sea, el campechano percibe que no solamente estamos estancados, sino que cada vez nos hundimos más y que por culpa de las pésimas gestiones de la señora Sansores, este año el Gobierno Federal nos va despojar de tres mil millones de pesos, por lo que se tendrá que recurrir a la deuda pública para poder compensar ese faltante.

El resumen más contundente podría aseverar que en Campeche no hay Gobierno, y que la gobernadora Layda Elena está dedicada a todo, menos a dar resultados.

Llevamos poco una semana de iniciado el año, y la señora gobernadora sigue de vacaciones. Ya se encuentra aquí ciertamente, pero es como si no estuviera. Con asistir a conciertitos o a festejos de cumpleaños, no va lograr trascender como sus fantasiosos escribamos dicen que pasará a la historia.

No. La historia no se hace con boletines de prensa ni con gacetillas facturadas, sino con acciones de Gobierno. Con trabajo, con resultados.