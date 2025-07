Dictaduras bananeras

Tenemos gobiernos ineptos, corruptos, nepóticos y según los gringos, algunos de ellos incluso tienen vínculos con los peores mafiosos, por eso no quieren que la gente hable ni opine ni critique…

–¡Máre Chito!, exclamó angustiada doña Chela. Tiene razón Ciro cuando dice que las nuevas medidas judiciales que se han dictado para censurar la libertad de expresión en estas pacíficas tierras del pan del cazón y del pámpano en escabeche, se asemejan a los de la Europa comunista o a la etapa medieval en donde el pensamiento libre era como un pasaporte directo rumbo a la guillotina o la hoguera”.

–Tú lo dices como vacilada, le contestó don Memín, pero la alerta que nos ha dado ese destacado periodista nacional es bastante seria, y más aún bastante grave, porque en el fondo, no solo se busca silenciar a un medio de información o a un comunicador, sino ante todo ponerle una mordaza a todos los ciudadanos que opinan en las redes sociales”.

–Tienen ambos toda la razón, coincidió prudentemente el viejo Julián. Al paso de los días y analizando con detenimiento estos sucesos, no me queda duda que la ley de ciber asedio o ciberacoso que se aprobó en la tierra de los camotes, fue un ensayo para lo que ahora se quiere aplicar en nuestro terruño: amagar con la cárcel a un periodista o con el cierre de un medio, con la amenaza de que si en sus redes sociales, los usuarios y opinantes ofenden a la reina, tirana o cacica, el que pagará las consecuencias será el periodista o el medio. Una barbaridad, una brutalidad, pero de eso se valen los gobiernos autoritarios para imponer el terror”.

–No me queda duda, terció sereno el poeta Casimiro, de que nos vamos encaminando a ser una pequeña dictadura bananera, en donde está estrictamente prohibido decirle al rey o a la reina, que caminan desnudos por las calles. Y si de algo estoy seguro, es que quien le teme a la verdad, es porque tiene pánico que ésta se sepa, ya que no les conviene o porque es muy grave su delito o su falta. Algo esconden nuestros gobernantes, por eso nos quieren silenciar” señaló.

–No es muy secreto eso que ocultan, respondió el bolero don Memín. Tenemos gobiernos ineptos, corruptos, nepóticos y según los gringos, algunos de ellos incluso tienen vínculos con los peores mafiosos, por eso no quieren que la gente hable ni opine ni critique. Saben que la verdad saldrá tarde o temprano.

–Pues sea por Juana o por Chana o por su hermana, yo ya iré tramitando mi amparo, sentenció segura de sí doña Chela, no sea que me apresen y me lleven a Kobén solo por recordarle su progenitora a cada rato a los ineptos funcionarios de Gobierno, especialmente a la jefa mayor y a la corrupta jefa policiaca”.