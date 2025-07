NI EL FISCAL NI EL VICEFISCAL DEL SUR SE PREOCUPAN POR GARANTIZAR SEGURIDAD: GANADEROS DE AGUACATAL

PABLO SÁNCHEZ OFRECE ATENDERLOS EN PRIVADO

https://youtu.be/mkP-GLpDX8c

San Francisco de Campeche .- Al lamentar que el fiscal (Jackson Villacís Rosado) no ha hecho nada por ellos, pese a ser campechano, integrantes de la Asociación Ganadera Local General de Aguacatal reiteraron al director de Gobernación estatal, Pablo Sánchez Silva, su exigencia de que les garanticen seguridad, pues no ven avances en sus denuncias.

Denunciaron que para “desactivar” la inconformidad, el fiscal estatal hizo una reunión en sus oficinas con la Unión Ganadera, que no representa nada, pues hay que ser realistas, que incluso les pidió conseguir y arreglar un local para poner un destacamento, lo que hace 6 meses lograron, y al entregárselo le expusieron la problemática que tenían, pero hasta ahorita no ha pasado nada.



Del vicefiscal del sur dijeron que cuando no está anda en reuniones, y cuando está no tiene tiempo, tras lo cual Sánchez Silva pidió a personal del Palacio alistar una oficina para hablar en privado con los inconformes.



Seguido, un integrante de la comitiva expuso que a él lo @s@ltaron en su casa, cuya puerta tumbaron, lo encañonaron y tiraron al piso para llevarse lo poco que tenía, además a su mujer la jalaron del cabello, y aunque puso la demanda, la autoridad no hizo nada, no pasó nada.