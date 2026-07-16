PESE A REPORTE, LA CFE NO SOLUCIONA PROBLEMAS DE APAGÓN Y CABLES REVENTADOS EN CHINÁ; ¿HASTA CUÁNDO?

Chiná, Campeche.- Pese a que desde ayer por la tarde fue reportado un apagón causado por cables reventados en Chiná, hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha enviado alguna brigada para aplicar los correctivos pertinentes.

Vecinos señalaron que el problema se originó por las lluvias y vientos en las últimas horas y la falta de mantenimiento a la red de distribución eléctrica.

Resaltaron que la indiferencia de la CFE representa un riesgo permanente de accidente para peatones, ciclistas y motociclistas principalmente, por los cables caídos, ante lo cual hicieron un enérgico llamado a la empresa a tomar cartas en el asunto.

Con información de Así es Campeche Noticias.