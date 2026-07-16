PREVÉN LLUVIAS DISPERSAS Y CALOR EN CAMPECHE; EL FIN DE SEMANA LLEGA EL POLVO DEL SAHARA

San Francisco de Campeche.- De acuerdo con el pronóstico de Meteorología Yucatán, para hoy jueves se espera que los remanentes de la onda tropical número 19 generen en Campeche lluvias moderadas dispersas en la mayor parte de la geografía estatal, así como temperaturas máximas de entre 32 y 37 grados y mínimas para el viernes de 22 a 27, además de vientos del este de 10 a 45 kilómetros por hora.

A pesar de las precipitaciones, el ambiente será muy caluroso a lo largo del día con registros por encima de los 45 grados.

También, se espera que el potencial de lluvias comience a disminuir de forma gradual en distribución e intensidad durante los próximos días, para dar paso al calor y bochorno, sobre todo el fin de semana, debido al arribo de una densa capa de polvo del Sahara a la región de la Península de Yucatán.

Las condiciones climáticas estarán influenciadas por una vaguada en los niveles medios de la tropósfera al sur de la región, lo que causaría lluvias moderadas y tormentas eléctricas dispersas en gran parte de la zona peninsular.

Para Yucatán se esperan lluvias moderadas dispersas con acumulados de 5 a 25 mm en la mayor parte del Estado, donde el termómetro alcanzará máximas de 32 a 39 grados, con mínimas para la mañana del viernes entre los 24 y 27. Los vientos soplarán del este-sureste de 10 a 40 km/h.

Para Quintana Roo, lluvias moderadas dispersas (5 a 25 mm) en la mayor parte del territorio, con temperaturas máximas de 32 a 37 y mínimas de 24 a 27 para el viernes, acompañadas de vientos del este de 10 a 40 km/h.