FRENTE AL IMSS CENTRO, POR CULPA DE AUTOMOVILISTAS TIENEN QUE CARGAR A MUJER CON DISCAPACIDAD PARA QUE ABORDE UN TAXI

San Francisco de Campeche.- En el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en el Circuito Baluartes, en cruce con avenida Central, debido a que conductores de vehículos particulares se estacionan en la zona destinada para ascenso y descenso de pacientes o enfermos, una señora que se moviliza en silla de ruedas tuvo que ser cargada para entrar a un taxi.

El conductor de la unidad de alquiler recriminó que esos cajones, ubicados cerca del paradero de camiones, no sean respetados.

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