jueves, julio 16, 2026
Lo último:
Locales

FRENTE AL IMSS CENTRO, POR CULPA DE AUTOMOVILISTAS TIENEN QUE CARGAR A MUJER CON DISCAPACIDAD PARA QUE ABORDE UN TAXI

San Francisco de Campeche.- En el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en el Circuito Baluartes, en cruce con avenida Central, debido a que conductores de vehículos particulares se estacionan en la zona destinada para ascenso y descenso de pacientes o enfermos, una señora que se moviliza en silla de ruedas tuvo que ser cargada para entrar a un taxi.

El conductor de la unidad de alquiler recriminó que esos cajones, ubicados cerca del paradero de camiones, no sean respetados.

Video: Te Veo Campeche.

También te puede gustar

Obras por 42 mdp entrega el gobernador Aysa González en Calakmul

Hasta el momento, ningún prófugo de Belice detenido en Campeche: Argáez Uribe

ACUSAN NEGLIGENCIA MÉDICA EN LA MUERTE DEL PETROLERO ALEXANDER CARDIEL DÍAZ

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *