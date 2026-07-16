LO DEL TREN INTEROCEÁNICO NO FUE DESCARRILAMIENTO, SINO UN INCIDENTE: SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina de hoy desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que lo ocurrido con el Tren Interoceánico en la misma zona donde ocurrió un incidente similar en diciembre pasado, no fue descarrilamiento, sino un incidente.

La mandataria federal expresó: “No fue descarrilamiento, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente que ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones”.

Al respecto, el analista político José Díaz aseveró: “Toda trabada y no sabía ni como mentir. En la 4T los trenes ya no se descarrilan… sólo tienen incidentes. Lo malo es que los vagones no entendieron el nuevo diccionario de las mañaneras. ¿Será que otra vez se está defendiendo a Gonzalo López Beltrán, quien tenía un cargo honorífico en el Tren Interoceánico?”.

Video: José Díaz.