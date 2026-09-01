AL IMPULSAR A PABLO PESE A DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN, LAYDA DEMUESTRA QUE LE IMPORTA POCO LA LEY, AFIRMAN

-“EL EXEDIL CARMELITA SÓLO REPRESENTA CONTINUIDAD”

San Francisco de Campeche.- José Segovia Cruz, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática en el Estado, resaltó que Pablo Gutiérrez Lazarus, el virtual candidato morenista, acumula denuncias por peculado, uso indebido de atribuciones, adeudos fiscales, laudos laborales, entre otras observaciones que contrastan con el discurso de honestidad y combate a la corrupción de su partido, y al impulsarlo, Layda Sansores demuestra que le importa poco la ley.

¿Este es el ejemplo de honestidad que Morena ofrece para gobernar Campeche?, se preguntó, y cuestionó duramente, en su perfil de Facebook, la designación de Pablo Gutiérrez como coordinador estatal de la transformación, pues la dirigencia nacional de Morena (Ariadna Montiel Reyes) afirmó que quien esté cuestionado y señalado de corrupción no debe de ser candidato, aunque gane la encuesta.

Esto, recalcó, cobra relevancia por lo que pasa con el senador Inzunza y el exgobernador de Sinaloa (Rubén Rocha), quienes han sido señalados y cuestionados por su presunta relación con el delincuencia organizada, ya que también pasaron por un proceso interno y hoy el país sufre esas decisiones de un partido como Morena, que dentro de sus filas vuelve candidatos a personas señaladas por ese tipo de corrupción.

Segovia Cruz retomó que el que la gobernadora Layda Sansores le haya levantado la mano al exalcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, en horas laborales y ante su gabinete, deja en claro el uso de recursos públicos como actos anticipados de campaña y el presunto uso en la promoción de la imagen del aspirante de la cuarta transformación.

Esto demuestra que a la gobernadora le importa poco romper las leyes electorales y el principio de equidad e imparcialidad, con lo cual Gutiérrez Lazarus representa un compromiso político, aunque él lo niegue.

Por último, pidió a los campechanos reflexionar si quieren continuidad en la falta de generación de empleos, sobre todo para la juventud; decrecimiento económico y las condiciones en que vivimos, pues eso representará quien sea el candidato de Morena.