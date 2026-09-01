ACTUALIZACIÓN: ACCIDENTE EN CARRETERA SABANCUY – CHICBUL DEJA DOS PRESUNTOS MUERTOS

El fuerte accidente registrado está tarde sobre la carretera Sabancuy–Chekubul, a la altura de la comunidad de Cruz Ek, donde dos vehículos terminaron envueltos en llamas, presuntamente dejó a dos personas sin vida, entre ellas un menor de edad, mientras que una tercera persona se encontraría en estado grave de salud.

La magnitud del percance provocó la movilización de cuerpos de emergencia hacia la zona. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el número de víctimas ni las circunstancias en las que ocurrió el accidente