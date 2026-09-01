martes, septiembre 1, 2026
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MIENTRAS SHEINBAUM ASEGURA QUE “FUNCIONA” EL TREN MAYA, PASAJEROS EN CAMPECHE SON EVACUADOS POR FALLA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la operación del Tren Maya y criticó a quienes aseguran que el proyecto no funciona, al señalar que la obra ha transportado a 2.5 millones de pasajeros y avanza conforme a lo planeado.

Sin embargo, el servicio presentó una nueva falla cerca de San Francisco de Campeche, donde una avería mecánica obligó a desalojar a pasajeros y trasladarlos en autobuses para continuar su viaje.

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