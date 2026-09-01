PAN DE CAMPECHE BUSCARÁ CONQUISTAR PALADARES EN LA PRIMERA FERIA NACIONAL DEL PAN

El sabor y tradición de la panadería campechana estarán presentes en la Primera Feria Nacional del Pan, que se realizará en la Ciudad de México con la participación de representantes de 27 estados del país, informó José Antonio Medina Balam, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en Campeche.

Panaderías afiliadas a la organización participarán en este encuentro, donde presentarán productos tradicionales de la entidad y realizarán una muestra gastronómica con una variedad de piezas representativas como el pan trenzado, francés de huevo, mojadas de queso y otros productos tradicionales de la región, además de panes elaborados para temporadas como Día de Muertos, Nochebuena y Año Nuevo.

La feria se realizará del 11 al 13 de septiembre y contará con la presencia de autoridades, especialistas y catadores de diferentes partes del mundo, quienes conocerán la diversidad de la panadería mexicana. Durante el último día del evento se contempla una degustación de los productos elaborados por los estados participantes.

Medina Balam señaló que la delegación campechana prepara más de 19 variedades de pan para esta participación, además de contar con un stand donde panaderos locales podrán exhibir y comercializar sus productos. Destacó que este encuentro representa una oportunidad para mostrar la riqueza del pan tradicional campechano y fortalecer la presencia de los productores locales a nivel nacional.