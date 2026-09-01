“LOS 4 JINETES DEL APOCALIPSIS” | Por Nelson Gallardo Ordoñez

Inicio esta nota, con verdadera preocupación por el futuro que corresponde a nuestro pueblo y que será definido en los próximos meses, antes de un año. Es mi sincero deseo porque Campeche, después de las elecciones que se avecinan, tenga un gobierno que sea capaz de llevar a la paz y prosperidad a nuestro estado.

La paz como dijeron algunos pensadores, no es la ausencia de la guerra,la paz se construye con la presencia de la justicia, cuando cada campechano tenga para vivir lo necesario, en cuanto a salud, vivienda , trabajo, educación y trato justo.

Número uno:

El sábado, se dio la entronización del candidato de la 4T a la gubernatura de Campeche. Indudablemente esto, pasando por encima de todos los argumentos legales, puesto que todavía no estamos en tiempo de campaña y que obviamente, se están usando recursos públicos de usted y de todos los campechanos. Ante los cuales tanto el instituto electoral del estado como el INE, se harán los sordos y los ciegos ante esta situación.

El candidato en cuestión, propuesto por la cabeza gubernamental de Campeche, es el mismo que se dijo, que preferiría ser perro, que ser campechano. Esto si no fue cierto, nunca lo desmintió el joven aspirante a la gubernatura. Como los mismos carmelitas nos han informado, que no nació en el Estado, es hijo de madre carmelita y de padre foráneo.

Del mencionado, se dice que estudió en la Ciudad de México y regresó hace aproximadamente hace 12 años a Ciudad del Carmen. Donde tuvo la habilidad para poder gobernar a través de diferentes partidos, encargándose de la Presidencia Municipal de Ciudad del Carmen.

La opinión de algunos ciudadanos carmelitas, es que el mencionado, es narcisista, déspota, con poco respeto por los derechos humanos, especialmente con los trabajadores, a los que les exigía trabajar hasta altas horas de la noche y despidiendo a muchos, pasando por encima de sus derechos .

Lo que sí, los hechos son evidentes, que Ciudad del Carmen después de haber pasado por la ilusión de la bonanza petrolera regresó a una situación con dificultad económica y se demuestra a través de un video donde se menciona que el aspirante en cuestión, a gobernar Campeche, le pide a la autoridad del estado y esta al Presidente de la República que no enviara a las oficinas de PEMEX a Ciudad del Carmen. Lo cual pudo haber sido una base para un sustento de ese municipio.

Por otro lado, en cuanto a seguridad, esta se vio afectada desde que llegó PEMEX a Ciudad del Carmen. Pero lo que sí se volvió una constante fue el aumento de la delincuencia y las ejecuciones o sea que el aumento de la violencia fue significativo en esa comunidad.

Por lo tanto no quisiéramos regresar o continuar en la situación de que quién gobierne el estado, no lo conozca, no sienta el amor por nuestras tradiciones, por nuestra cultura, por nuestra raza y por este pueblo campechano. Habrá que ser muy cuidadoso al emitir el voto.

Número 2:

El segundo corresponde a un candidato que como diría Facundo Cabral “No soy de aquí, ni soy de allá”. La realidad en el tiempo reciente, no sabemos, si está aquí o está allá. La gente se cuestiona ¿De qué vive? de qué genera sus ingresos? ¿Cómo está la administración de la empresa que brinda los servicios de limpieza al municipio?

El partido que ha gobernado el Municipio de Campeche, durante 8 años, desafortunadamente no se le han observado los mejores resultados La ciudadanía, frecuentemente se queja de los problemas de baches, de la falta de agua, del mantenimiento a parques jardines y fuentes el mal estado del mercado principal.

Una situación incongruente ha sido el caso de las fuentes abandonadas. La fuente danzarina, musical de los niños, junto a la muralla y el ex palacio de gobierno, hoy biblioteca, nunca se rehabilitó. El mantenimiento, correspondía al municipio, pero el contacto para encender, estaba en el edificio de la biblioteca, de jurisdicción estatal esto, por falta de armonía entre los 2 niveles de gobierno él estatal y el municipal, dio como consecuencia la pérdida del funcionamiento.

Número 3:

El otro aspirante, que hoy encabeza la dirigencia de un partido. De esos tantos partidos que hay, que son franquicias de políticos. Viene de una familia campechana honorable, es un joven inteligente sin lugar a duda, pero no tuvo nombramiento dentro de la administración pública estatal, pero sí tenía funciones, manejo de equipos y de recursos, dándole una informalidad y falta de seriedad a las acciones gubernamentales.

Por lo tanto, no creo que tenga posibilidades de obtener la cabeza de la gubernatura estatal. Porque la verdad no habría la confianza en una situación como la mencionada.

Número 4

En esta posición también se encuentra el expresidente municipal quien ganó legítimamente la candidatura de su partido. Desde mi punto de vista, su labor fue bastante positiva. Dijo algunas expresiones que él mismo se arrepintió, como “Vendo la candidatura y me llevo la maleta” pero entendió, que por su propia inmadurez, tuvo esas expresiones.

Sin embargo me parece que es una gente con la visión, la preparación necesaria, pero por alguna razón personal él quiere quedarse en la posición de luchar nuevamente por la alcaldía de Campeche, como candidato ciudadano. Podría hacer muy buen papel y luchar con mucha decisión y firmeza por lograr la gubernatura del estado, pero si no está convencido, no hay nada que hacer.

NO HAY QUINTO MALO

Dentro de las personas, exfuncionarios, que nos han hecho el favor de acompañarnos a las reuniones del grupo de ciudadanos que efectuamos quincenalmente, estuvo quien fuera Presidente Municipal, Secretario de Obras Públicas, Secretario de Turismo, logrando la construcción de nuestro Malecón y el reconocimiento a Campeche como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La publicación de esa reunión, tuvo aproximadamente más de 20, 000 visitas y la opinión de la gente el 75, 80% fue positiva. Lo que nos hace pensar que este ciudadano podría hacer muy buen papel, como Gobernador del Estado. Pero, si no está convencido, no hay nada que hacer.

Así las cosas, él candidato que logre llegar a la gubernatura, al igual que la actual administración, podrá tener la absoluta seguridad de que las cosas que no nos parezcan como ciudadanos, serán señaladas.

Deseamos que los errores se eviten y se corrijan, por el bien de los campechanos