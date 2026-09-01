No hay ni cómo ayudarlos, por todos lados se incurre en torpezas, en abusos, en contradicciones, en incongruencias y en escandalosos actos de corrupción…

–“Tanto que presumía el diputado Toñito su corazón pejista, sus convicciones cuatroteístas y su lealtad a la Emperatriz Claudia, pero terminó cediendo a las presiones de la Tía gobernanta para postergar hasta 2030 el tema de la no reelección. Una vez más demuestran su incongruencia y la contradicción entre sus discursos y los hechos”, lamentó el bolero don Memín.

–“Este tipo de actitudes y decisiones son los que han alejado al pueblo del partido en el poder y del propio gobierno, consideró doña Chela. Vean ustedes el video donde los comensales de un restaurante abuchearon a uno de los hermanos del Peje, quien fue a comer a ese lugar junto con su familia. Los gritos de “fuera, fuera” se escucharon por todos lados, y no les quedó más remedio que salir con la cola entre las patas” añadió.

–“Están cosechando todo lo que han sembrado, coincidió el viejo Julián. Es increíble cómo se ha desplomado la popularidad de un partido que nació con buenas intenciones y que creció de manera sorprendente. Los malos ejemplos de gobernantes vinculados con la delincuencia organizada, el saqueo del huachicol y los negocios de los hijos del Peje le están pegando duro a ese partido, que seguramente va sufrir una derrota histórica en las próximas elecciones” anticipó.

–“Hay otro video donde se ve al junior Andy en un restaurante de alcurnia reunido con verdaderos magnates y con exfuncionarios de la Presidencia. En esta ocasión el tema no fueron los lujos y la comida exclusiva que les sirvieron, con un cuentón de varios cientos de miles de pesos, sino el rostro de preocupación del hijo del expresidente. Da la impresión de sienten que el agua ya les está llegando al cuello y que no encuentran una salida a esa terrible situación que enfrentan” añadió el poeta Casimiro.

–“El tema es que es una tras otra, insistió el bolero don Memín. A nivel nacional todos los días salen más pruebas de la corrupción que imperó en el sexenio pasado, y en el terreno local, cuando los diputados de ese partid pueden ayudar a que disminuya el descrédito y la reprobación popular, terminan cediendo a los intereses perversos de la gobernanta, que una vez más, postergó para 2030, el tema de la reelección, igual como hizo parea que en su Gobierno no se pudiera convocar a la revocación de mandato”.

–“Aunque en el fondo todavía me duele, confesó doña Chela, creo que el final de este régimen ya está muy cerca. No hay ni cómo ayudarlos, por todos lados se incurre en torpezas, en abusos, en contradicciones, en incongruencias y en escandalosos actos de corrupción. Alguien tiene que poner un alto a todas esta situación y ese alguien es el pueblo. Que con su voto puede acabar con este sistema cuatrotero que simplemente no ha dado resultados y que solo genera decepción y desencantos” aseveró.