martes, septiembre 1, 2026
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IMPRUDENCIA DE CHOFER DEL KO’OX CON NÚMERO 078 PUDO OCASIONAR UNA TRAGEDIA EN CRUCE CON ZONA DE RODAJE DEL TREN LIGERO

San Francisco de Campeche.- El chofer del camión del Ko’ox marcado con el número 078 y cubre la ruta Carmelo-Esperanza, estuvo a punto de provocar una tragedia al no respetar la luz roja del semáforo que advertía del paso del Tren Ligero, cuyo operador le accionó el claxon para que no se cruzara en su paso, y frenar cerca de la zona de rodaje.

Lo anterior ocurrió en el cruce de la avenida Álvaro Obregón por 16 del barrio de Santa Lucía.

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