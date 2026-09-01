martes, septiembre 1, 2026
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DAR BECAS A BUENOS ESTUDIANTES ORIGINA DESIGUALDADES Y NO GENERA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: SHEINBAUM

-“BIENVENIDA LA MEDIOCRIDAD”: MELISSA BELY

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que premiar con becas a niños origina diferencias y desigualdades dentro del salón de clases entre los buenos estudiantes y los que no son buenos, y desde nuestra perspectiva eso no genera educación y formación”.

Al respecto, la creadora digital Melissa Bely escribió: “¡Joya! Bienvenida la mediocridad. ‘Premiar a los niños con buenas calificaciones genera desigualdad’. No lo digo yo, lo dijo la científica del Bienestar. Disfruten”.

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