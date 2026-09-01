JURÍDICO DE LAYDA JUSTIFICA DESPIDO DE POLICÍAS Y DESLIGA BAJAS DEL FALLIDO OPERATIVO EN KOBÉN

El Gobierno del Estado defendió el despido de los policías que participaron en las protestas tras el fallido operativo en el penal de San Francisco Kobén, y sostuvo que las bajas no fueron consecuencia de su inconformidad, sino de haber abandonado sus funciones durante casi 4 meses mientras se mantenía en protesta.

Apegado a la narrativa oficial, el consejero jurídico, Adrián Serrano Barrientos, aseguró que los elementos incumplieron con un servicio esencial para la ciudadanía, y afirmó que los procedimientos disciplinarios fueron independientes de las irregularidades detectadas durante el operativo que hoy investiga la autoridad.

Justificó: “Bueno, de los elementos de policía derivaron no del operativo que se realizó, no de la manifestación o la inconformidad que hubo por parte de los elementos de policía, sino de no asistir a sus labores, de regresar a laborar durante un periodo de casi 4 meses”.

Al recalcarle que fue consecuencia de una protesta precisamente de ese operativo, Serrano Barrientos expresó: “Bueno, pero ahí hay que también ser claros en el tema de, bueno, pues ellos como esta calidad que tienen de servidores públicos que se encargan de la seguridad pública, pues al final es un servicio preponderante que se requiere a la ciudadanía. Incluso constitucionalmente tienen un régimen laboral distinto”.

Y bueno, continuó, pues ahí sí hubo una interrupción en el servicio público después de 4 meses que sabemos que a través de la Secretaría de Gobierno se estuvo solicitando y tratando de que se llevaran a cabo mesas de diálogo, y, añadió titubeante, eso pues es totalmente diferente a los hechos que hayan sucedido dentro del operativo.