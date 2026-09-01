LA FGR PERSIGUE A ABOGADA, PERO NO LE DICE QUÉ DELITO COMETIÓ NI QUIÉN LA DENUNCIÓ

-“Por exponer ilegalidades del INE me avientan todo el aparato penal del Estado, pero no me van a silenciar”

En sus redes sociales, la abogada Mónica Calles Miramontes denunció ser víctima de una persecución de Estado, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) le notificó una denuncia penal en su contra con “medidas de protección”, pero no le dicen qué delito cometió, en qué consisten los supuestos “actos de intimidación” que le adjudican, ni le precisan la identidad de la persona denunciante. “Me exigen no ‘molestar’ a ciegas, recriminó.

Al exhibir la notificación de la FGR, Mónica Calles expuso: “Si el Instituto Nacional Electoral (INE) no garantiza derechos, menos garantizará la democracia. Por ejercer mi trabajo como abogada, defender a mi clienta y exponer ilegalidades en el INE, hoy me avientan todo el aparato penal del Estado”.

Mi único “delito”, explicó, fue publicar videos legítimos que exponen a funcionarios públicos violando derechos donde solicitaba que actuaran conforme a derecho.

La velocidad inédita de la FGR para actuar sólo se explica por el amedrentamiento del oficialismo, y si en México defender la ley y ejercer la abogacía es perseguido, estamos ante una tiranía, pero “no me van a silenciar. ¡La libertad de expresión y la abogacía no son un delito!”, aseveró Mónica Calles.