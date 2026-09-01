martes, septiembre 1, 2026
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NINGÚN HOSPITAL QUE ATIENDE A PACIENTES CON CÁNCER CARECE DE MEDICINAS: SHEINBAUM

Durante su segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la puesta en marcha de Rutas de la Salud, programa mediante el cual, afirmó, han sido distribuidos 2 mil millones de piezas de medicamentos e insumos a unidades médicas y hospitales del IMSS-Bienestar, y aseguró que ningún hospital que atiende a pacientes con cáncer carece de medicamentos.

Además, resaltó que a través de Salud Casa por Casa, 20 mil profesionales de la salud han realizado más de 23 millones de visitas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad, como parte de la principal estrategia de prevención.

También, Sheinbaum Pardo anunció que el Servicio Universal de Salud coordinará los esfuerzos de las 3 principales instituciones públicas federales, para lo cual entre septiembre y diciembre serán implementados más de 12 mil consultorios en los 24 Estados adheridos al IMSS-Bienestar, para fortalecer la atención primaria y la prevención de la salud.

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