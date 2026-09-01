CONSEJERO JURÍDICO DE LAYDA DESCARTA EXONERACIÓN DE FUNCIONARIOS EN OPERATIVO DE KOBÉN; ¿ESTÁ CONTEMPLADA MARCELA MUÑOZ?

-Codhecam sólo propone capacitación para evitar nuevas violaciones y difusión pública de la recomendación

San Francisco de Campeche.- La recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche por el fallido operativo en el Cereso de San Francisco Kobén no cierra el caso ni exonera a los mandos involucrados. El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Adrián Serrano Barrientos, aseguró que serán la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno las instancias que determinarán si existen responsabilidades administrativas o penales contra los servidores públicos señalados.

Serrano Barrientos confirmó que ambas instancias ya mantienen carpetas de investigación y serán las encargadas de determinar si existen responsabilidades contra los servidores públicos involucrados en el operativo, incluida la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, al precisar que la recomendación no representa una exoneración para ningún funcionario.

Serrano Barrientos confirmó que ambas instancias ya mantienen carpetas de investigación y serán las encargadas de determinar si existen responsabilidades contra los servidores públicos involucrados en el operativo, incluida la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, al precisar que la recomendación no representa una exoneración para ningún funcionario.