VANDALISMO CAUSÓ MEGA APAGÓN EN CAMPECHE, CHIAPAS, Q. ROO Y YUCATÁN, PERO YA QUEDÓ RESTABLECIDO EL SERVICIO: CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que logró restablecer al 100 por ciento el suministro eléctrico a los usuarios afectados en algunas regiones de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, luego de la salida de operación de 2 líneas de alta tensión a causa de actos de vandalismo.

De acuerdo a comunicado, personal de la CFE realizó labores inmediatas e ininterrumpidas para reparar los daños registrados en las dos estructuras de alta tensión de 400 kilovoltios (kV).

La empresa señaló que, con apoyo de personal especializado y en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), se efectuaron las reparaciones necesarias y luego fueron energizadas las líneas afectadas.

La CFE indicó que se realizarán peritajes e investigaciones para identificar a los responsables de los actos de vandalismo que provocaron la interrupción del servicio eléctrico en las 4 entidades