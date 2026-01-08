EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 08 DE ENERO DE 2026

SE SIGUE PRIVILEGIANDO A FORÁNEOS.

El pasado sábado, Layda Sansores publicó en sus redes sociales que asistió a “la Serenata en el Baluarte y Campeche volvió a cantar desde el alma… Gracias a los artistas que hicieron de esta velada un encuentro profundo con nuestra identidad”. De inmediato hubo reacciones de cibernautas inconformes que reprobaban que se use el Centro Histórico y no se permita el ingreso al público en general.

Al reclamo vino la aclaración de los bots del Gobierno de Todos los Sansores, que no era una serenata, ni una velada, como dijo la gobernadora, sino de una fiesta privada en la que celebró su cumpleaños el prestigiado cantante y compositor chilango, Rodrigo de la Cadena. La aclaración causó más polémica pues, si a los campechanos no se les permite usar estos espacios para eventos privados, ¿por qué se privilegia a los foráneos?

Argumentará Layda Sansores que estos eventos ayudan a promover el turismo en el Centro Histórico, pero ¿ya tan pronto se olvidó de la disputa que ocasionó la visita de MrBeast a Calakmul? ¿En qué ayudó su privilegiado video en espacios restringidos al público de esa zona arqueológica? Sus 450 millones de seguidores nunca llegaron a Campeche, menos aún a Calakmul.

MEXICO, SOCIO CRIMINAL DE VENEZUELA.

Las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, son lapidarias: “en México, no gobierna Claudia Sheinbaum, gobiernan los cárteles… ella les tiene mucho miedo… le he ofrecido ayuda pero no quiere”. ¿Y por qué no quiere? El documento acusatorio contra Nicolas Maduro describe a Venezuela como un estado convertido en plataforma de la mafia Internacional, del cual México es su engrane central.

La fiscalía norteamericana acusa al narcoterrorista Maduro de encabezar una empresa criminal transnacional que producía y comercializaba droga, de la cual México era el punto de transbordo a través de sus diferentes carteles que operaban con protección oficial. En otras palabras, México era el socio logístico que gracias a la corrupción de los gobiernos de Morena les permitió operar con total impunidad.

Eso explicaría porqué Claudia Sheinbaum exige que se respete la soberanía y rechaza la intervención. Sólo le faltaría aclarar si el líder de esa empresa criminal transnacional sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, o si con la entrega del bastón de mando, también le pasó esa responsabilidad a ella. Bien dice el refrán que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar.