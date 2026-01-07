miércoles, enero 7, 2026
BROZO ENTREGA LOS “GANSOS DE ORO 2025”, PREMIOS A LO PEOR DE LA POLÍTICA MEXICANA


Como parte de su tradicional segmento de fin de año, el periodista y comediante Brozo, interpretado por Víctor Trujillo, presentó la quinta entrega de los premios “Gansos de Oro”, una ceremonia satírica que reconoce “lo peor de lo peor” de la vida pública y política de México durante 2025.

Los ganadores y menciones de los Gansos de Oro 2025 fueron los siguientes:

  • Premio Principal / Ganso de Oro
    El “huachicol fiscal”, relacionado con el fraude en el comercio de combustible. Brozo pidió que el galardón fuera enviado a Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación.
  • Mención honorífica “Simulación del año”
    La renuncia del fiscal general Alejandro Gertz Manero y el posterior nombramiento de Ernestina Godoy, un proceso que generó críticas por su rapidez y presunta falta de independencia.
  • Premio “Traidor del año”
    Otorgado a Miguel Ángel Yunes Márquez, por su ruptura de alianzas políticas en Veracruz.
  • Mención honorífica “Pelea del año”
    La agresión de Alejandro Moreno a Gerardo Fernández Noroña, entonces presidente del Senado.
  • “Drama del año”
    El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, incluido entre los momentos más comentados.
  • Otros reconocimientos y menciones
    • Los mejores momentos de Claudia con A
    • Momentos más dulces entre Estados Unidos y México
    • Viajes del año: los viajes de Gerardo Fernández Noroña
    • Momento judicial del año: la cumbia en lugar del himno nacional
    • El regreso del año: la señora Morbi

