BROZO ENTREGA LOS “GANSOS DE ORO 2025”, PREMIOS A LO PEOR DE LA POLÍTICA MEXICANA
Como parte de su tradicional segmento de fin de año, el periodista y comediante Brozo, interpretado por Víctor Trujillo, presentó la quinta entrega de los premios “Gansos de Oro”, una ceremonia satírica que reconoce “lo peor de lo peor” de la vida pública y política de México durante 2025.
Los ganadores y menciones de los Gansos de Oro 2025 fueron los siguientes:
- Premio Principal / Ganso de Oro
El “huachicol fiscal”, relacionado con el fraude en el comercio de combustible. Brozo pidió que el galardón fuera enviado a Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación.
- Mención honorífica “Simulación del año”
La renuncia del fiscal general Alejandro Gertz Manero y el posterior nombramiento de Ernestina Godoy, un proceso que generó críticas por su rapidez y presunta falta de independencia.
- Premio “Traidor del año”
Otorgado a Miguel Ángel Yunes Márquez, por su ruptura de alianzas políticas en Veracruz.
- Mención honorífica “Pelea del año”
La agresión de Alejandro Moreno a Gerardo Fernández Noroña, entonces presidente del Senado.
- “Drama del año”
El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, incluido entre los momentos más comentados.
- Otros reconocimientos y menciones
- Los mejores momentos de Claudia con A
- Momentos más dulces entre Estados Unidos y México
- Viajes del año: los viajes de Gerardo Fernández Noroña
- Momento judicial del año: la cumbia en lugar del himno nacional
- El regreso del año: la señora Morbi