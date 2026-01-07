BROZO ENTREGA LOS “GANSOS DE ORO 2025”, PREMIOS A LO PEOR DE LA POLÍTICA MEXICANA



Como parte de su tradicional segmento de fin de año, el periodista y comediante Brozo, interpretado por Víctor Trujillo, presentó la quinta entrega de los premios “Gansos de Oro”, una ceremonia satírica que reconoce “lo peor de lo peor” de la vida pública y política de México durante 2025.

Los ganadores y menciones de los Gansos de Oro 2025 fueron los siguientes: