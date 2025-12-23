PRESUPUESTO FEDERAL 2026 PARA EDUCACIÓN ES 11% MENOR POR PERSONA AL APROBADO EN EL 2015: MÉXICO EVALÚA

El próximo año, el Gobierno destinará 11 por ciento menos dinero a la educación pública por persona en comparación con el 2015, ya que el presupuesto per cápita será de 8,417 pesos, mientras que en 2015 fue de 9,458 pesos, dio a conocer la organización independiente México Evalúa.

En otras palabras, una década después habrá mil 41 pesos menos por habitante para este derecho.

En su reportaje “La realidad tras el aumento presupuestal a educación y ciencia 2026”, México Evalúa expone que los ganadores del presupuesto de ese año fueron los citados sectores, con 13.3 mil millones de pesos adicionales a la propuesta inicial, sin embargo, continuarán por debajo de los niveles alcanzados en sus mejores años.

A principios de noviembre concluyó la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, y durante ese proceso y aprobación, los diputados realizaron 17.7 mil millones de pesos en adecuaciones, equivalentes al 0.17% del total del gasto propuesto para el siguiente año (10.1 billones de pesos).

La propuesta inicial de presupuesto para 2026 en educación pública —para el cual se considera el presupuesto neto de la función Educación—, ascendía a 1.12 billones de pesos, lo que representaba 2.89% del producto interno bruto (PIB), y durante la discusión legislativa se aprobó una ampliación de 10.8 mmdp, de modo que el monto final quedó en 1.13 billones de pesos (2.92% del PIB).

Esto es una buena noticia, aunque con matices: representa un aumento real de 4.6% (49.8 mmdp) frente al presupuesto aprobado para 2025. Sin embargo, este incremento sigue siendo insuficiente para recuperar el mayor nivel alcanzado en 2015 (3.5% del PIB).

Más información: https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2025/11/28/la-realidad-tras-el-aumento-presupuestal-a-educacion-y-ciencia-en-2026/