MINISTRA MARÍA RÍOS TIENE CONCESIÓN DE 120 MIL METROS CÚBICOS DE AGUA AL AÑO DESDE QUE ERA DIRECTORA DE SEDATU

Agregando a gobernadores y diputados, acumulan más de 2 mil albercas olímpicas al año, de acuerdo con El Universal

Tomando como base una publicación de diario El Universal, el analista político Ernesto Guerra resaltó: “María Estela Ríos González hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) producto del acordeón, tiene una concesión de 120 mil metros cúbicos de agua al año en Guanajuato, cuyo registro fue cuando era directora general de Sedatu”.



Anexa la imagen de la página periodística, cuyo título es: “Diputados acumulan concesiones que equivalen a más de 2 mil albercas olímpicas al año. Una ministra de la Corte, gobernadores y legisladores de casi todos los partidos, poseen títulos por más de 6 millones de metros cúbicos de agua anuales”.



Además de Ríos González, aparecen Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con tres títulos en Yucatán por un total de 1 millón 402 mil 11 metros cúbicos anuales; Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, concentra 381 mil 951 metros cuadrados; y Olga Sánchez Cordero, diputada por Morena, 1 millón 77 mil 136 metros cúbicos.



También, Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia, 600 mil metros cúbicos; David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, 31 mil 460 metros cúbicos, entre otros.