PACIENTES TOMAN UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL IMSS EN AGUASCALIENTES PARA EXIGIR ATENCIÓN: JUAN DÍAZ: “¿CUÁNDO VEREMOS A LA LEGISLADORA ANTARES?”

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el analista crítico José Díaz (usuario @JJDíazMachuca) dio a conocer en un video el momento en que pacientes toman la recién inaugurada Unidad de Hemodiálisis del IMSS en Aguascalientes, para exigir que los atiendan. Ocurrió hace 2 semanas.



José Díaz escribió: “¿Cuándo veremos a la senadora Antares Vázquez Alatorre recorrer cada hospital del IMSS y demostrar que Azteca Noticias miente, como ella asegura? Pacientes renales toman la nueva Unidad de Hemodiálisis del IMSS. Llevan desde las 9 de la mañana esperando que les atiendan. Reportan que ante la avería de una de las máquinas, el IMSS no ha podido brindarles el servicio”.



Y agregó una opinión ciudadana: “Las personas de hemodialisis sufren a diario el mal servicio y sin una de ellas se mueren no es por la coca, hay personas que no se les desarrolló el riñón, jamás se dieron cuenta el diabetes provoca insuficiencia renal y eso todos sabemos que el servicio del IMSS es malo, los tenían en privadas y por falta de presupuesto abrieron está clínica en mal estado; los enfermeros no saben bien utilizar las máquinas y los de nefrología no son muy buenos. La empatía ante el ser humano no sólo es ‘la coca es la mala alimentación’, y también algunos medicamentos que tomamos y dañan los riñones. Sucedió hace dos semanas”.