CASO ODEBRECHT : LATINOAMÉRICA ENCARCELA EXPRESIDENTES, EN MÉXICO, LA JUSTICIA APENAS AVANZA

El exsenador campechano Jorge Luis Lavalle Maury, implicado en el caso Odebrecht por recibir sobornos para apoyar la reforma energética, forma parte de la reducida lista de servidores públicos procesados judicialmente en México por este escándalo, mientras que en otros países de Latinoamérica, como Perú, expresidentes han sido encarcelados.

En el caso de México, hasta ahora sólo tres funcionarios han enfrentado cargos: Emilio Lozoya, Carlos Treviño —exdirector de Pemex y sucesor de Lozoya, arrestado el 14 de agosto en Estados Unidos— y Lavalle Maury, quien en 2021 fue vinculado a proceso por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tras permanecer más de un año en prisión, obtuvo libertad bajo medidas cautelares en 2022.

A pesar de estas acusaciones y los procedimientos legales abiertos, Lavalle Maury fue designado en diciembre de 2024 como secretario de Desarrollo Económico del estado de Campeche en el gabinete de la gobernadora Layda Sansores.