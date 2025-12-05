SON TRAIDORES EL SENADOR MORENISTA JAVIER CORRAL Y LA DIPUTADA PETISTA LILIA AGUILAR: PRODUCTORES
Al anunciar: “Se buscan por traidores al campo y a la patria”, un video difundido en sus redes sociales, Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer que productores de Chihuahua tacharon de traidores al senador morenista Javier Corral y a la diputada petista Lilia Aguilar, por no defenderlos de la reforma a la Ley de Aguas.
“Si perdemos esta vez, vamos a perder todo México, nos están aplastando cada día más y no podemos permitir eso. Si tronamos los campesinos, tronamos todos, y si eso quieren, hay que tonar”, subrayaron.
Mientras tanto, en Tamaulipas, agricultores advierten de nuevas protestas y bloqueos si el campo vuelve a perder. “Si el lunes en la tarde vemos que sigue siendo lo mismo, tendremos que seguir manifestándonos”, sentenciaron.