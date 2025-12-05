SECRETARIO DE EDUCACIÓN ARREMETE CONTRA PADRES DE FAMILIA Y DICE QUE ANTEPONEN “POLITIQUERÍA” A LA EDUCACIÓN

El secretario de Educación de Campeche, Victor Sarmiento Maldonado, acusó a padres de familia de anteponer intereses políticos por encima de la educación, luego de que un autobús escolar de la ruta Cachorro del Jaguar quedara atascado en una comunidad y los tutores se negaran a permitir que los niños fueran trasladados en otra unidad. Según el funcionario, exigieron mantener la escena hasta la llegada de la prensa para exhibir las condiciones en que opera el sistema educativo.

Sarmiento Maldonado afirmó que esta reacción demuestra que algunos padres prefieren usar la situación con fines políticos, en lugar de priorizar que las niñas y los niños asistan a la escuela. Señaló que, mientras el sistema educativo busca garantizar el interés superior de la niñez, ciertos grupos insisten en convertir cualquier incidente en un acto de confrontación. Añadió que estos comportamientos responden a posiciones conservadoras que buscan conservar privilegios, postura que, aseguró, ya no tiene cabida en el actual gobierno.