MORENA CONVOCA A MARCHA PARA CELEBRAR LOS “LOGROS” DE LA 4T, ¿Y LA CORRUPCIÓN, FALTA DE MEDICINAS Y EL HUACHICOL FISCAL?: MINUTO CRÍTICO

Un video difundido por el medio Minuto Crítico cuestiona que Morena convoque una marcha para conmemorar siete años de la llamada transformación, señalando que si todo estuviera bien no habría necesidad de movilizaciones ni de mensajes indirectos del presidente. El contenido destaca que, mientras se anuncian aumentos salariales y se buscan estrategias para reforzar apoyo político, la presidenta promociona la marcha desde la mañanera, lo que el medio califica como un uso indebido de un ejercicio de rendición de cuentas con fines proselitistas.

El video critica que, a pesar de la convocatoria, persisten problemas como hospitales sin medicinas, presunta corrupción fiscal y política, aumento de la deuda, proyectos inconclusos como la refinería Dos Bocas y protección a políticos que no justifican mansiones o viajes. También señala que muchos ciudadanos continúan respaldando al movimiento pese a estas situaciones, mientras algunos grupos planean protestas paralelas. Minuto Crítico concluye que el 6 de diciembre será un día en que miles saldrán a las calles bajo la idea de que apoyar sin cuestionar representa patriotismo.