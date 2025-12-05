viernes, diciembre 5, 2025
INEGI CONFIRMA QUE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE CAMPECHE ESTÁ EN RETROCESO AL REVELAR QUE CAYÓ EN 6.9% DURANTE EL 2024

¿Y EL DISCURSO ESTATAL TRIUNFALISTA?

De acuerdo con los resultados preliminares del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), Campeche enfrentó un 2024 complejo en materia económica, pues registró una disminución real de 6.9% al ubicarse en 473 mil 399 millones de pesos a valores constantes.


Mientras el campo “empujó” con fuerza, la industria —particularmente la minería y la construcción— arrastró el desempeño general.


Las actividades primarias crecieron 10.6%, impulsadas sobre todo por un aumento de 15.1% en agricultura, muy por encima del promedio nacional, que apenas avanzó 0.4%. Este sector fue el único motor sólido de la economía campechana durante dicho año.


Las actividades secundarias cayeron 9.1%, afectadas principalmente por minería: –7.1% y construcción: –16.8%, mientras las terciarias avanzaron 0.3%, un crecimiento leve pero positivo.


Los mayores incrementos se registraron en: transportes, correos y almacenamiento: +4.2%, Servicios profesionales, científicos y técnicos: +13.0% El comercio al por mayor, sin embargo, mostró una contracción de 8.4%, frenando el impulso del sector.


A valores corrientes, Campeche alcanzó un PIB de 520 mil 398 millones de pesos. Su estructura económica se distribuyó de la siguiente forma: primarias: 2.1%, secundarias: 71.0%, terciarias: 24.0%, e impuestos sobre productos, netos: 3.0%

