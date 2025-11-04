GRECIA QUIROZ, ESPOSA DE CARLOS MANZO, ASUMIRÁ ALCALDÍA DE URUAPAN TRAS ASESINATO DE SU ESPOSO

El Congreso del Estado de Michoacán anunció que Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo Rodríguez, rendirá protesta este miércoles como presidenta municipal sustituta de Uruapan. La sesión extraordinaria está programada para las 14:30 horas, informó el diario Milenio.

De acuerdo con el medio, la designación fue avalada tras notificarse oficialmente la ausencia definitiva del edil, quien fue ejecutado hace unos días durante un evento público. La Comisión de Gobernación del Congreso estatal turnó el dictamen que propone a Quiroz para encabezar la administración municipal, garantizando la continuidad del gobierno local.

El nombramiento ocurre en medio de un clima de indignación y dolor en Uruapan, donde ciudadanos, familiares y simpatizantes de Carlos Manzo han exigido justicia y el esclarecimiento del crimen.

Fuente: Milenio