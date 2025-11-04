TRUMP ALISTA ENVÍO DE TROPAS A MÉXICO PARA COMBATIR CÁRTELES, REVELA NBC

La administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría preparando una operación militar que contempla el envío de tropas y agentes de inteligencia a México con el objetivo de atacar directamente a los cárteles del narcotráfico, de acuerdo con información publicada por NBC News y retomada por El Heraldo de México.

Según el reporte, ya habrían comenzado los entrenamientos de unidades del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC) para una misión que incluiría operaciones terrestres dentro de territorio mexicano, bajo coordinación de la CIA y la comunidad de inteligencia estadounidense. Sin embargo, el despliegue aún no ha sido aprobado y se mantiene en fase de planificación.

Ante el informe, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno no permitirá ninguna injerencia extranjera y reiteró que el país defenderá su soberanía frente a cualquier intento de intervención militar. De concretarse, esta acción marcaría un giro sin precedentes en la relación bilateral, pues implicaría la presencia directa de fuerzas armadas estadounidenses en México.

Fuente: El Heraldo de México, NBC News