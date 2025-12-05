AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SE COMPROMETE A PARCHAR TODAS LAS CALLES ANTES DE LAS LLUVIAS DE 2026
La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, afirmó que su administración busca cubrir la totalidad de las vialidades del municipio, incluidas las de Chiná, Ilmí y Lerma, antes de que inicie la temporada de lluvias de 2026. Sostuvo que el objetivo es claro: no dejar una sola calle sin atención y cumplir esta meta con apoyo institucional y voluntad de trabajo.
Explicó que actualmente operan 19 brigadas especializadas con equipo completo. Detalló que 14 se encuentran asignadas a las colonias, dos por distrito; otra se concentra en el Centro Histórico y los barrios tradicionales; una más atiende las principales avenidas; además de una brigada móvil que responde a emergencias. Agregó que dos grupos del ESMAPAC se encargan del macheo por fugas de agua, problema que, admitió, genera constantes molestias entre la población.