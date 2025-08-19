“NOS CHOCÓ OTRO TREN, PARECE QUE NO HAY MUERTOS PERO ES UN VERDADERO DESASTRE”, RELATA ASUSTADO UN PASAJERO TRAS DESCARRILAMIENTO

Yucatán.- Al señalar aún asustado: “Nos chocó otro tren, otro tren se nos metió y nos desvió. Parece que no hay muerto, pero es un verdadero desastre”, un pasajero del Tren Maya que registró el descarrilamiento de un vagón en Izamal, mostró en un video publicado por Informate Yucatán los momentos en que niños, mujeres y adultos atraviesan las vías para llegar la estación.



El viajero revela que su madre, quien se moviliza en sillas, fue auxiliada por elementos de la Guardia Nacional, tras el accidente de la megaobra del expresidente Andrés Manuel López Obrador.