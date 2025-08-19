martes, agosto 19, 2025
Lo último:
Yucatán

“NOS CHOCÓ OTRO TREN, PARECE QUE NO HAY MUERTOS PERO ES UN VERDADERO DESASTRE”, RELATA ASUSTADO UN PASAJERO TRAS DESCARRILAMIENTO

Publicad0rTelemar

Yucatán.- Al señalar aún asustado: “Nos chocó otro tren, otro tren se nos metió y nos desvió. Parece que no hay muerto, pero es un verdadero desastre”, un pasajero del Tren Maya que registró el descarrilamiento de un vagón en Izamal, mostró en un video publicado por Informate Yucatán los momentos en que niños, mujeres y adultos atraviesan las vías para llegar la estación.


El viajero revela que su madre, quien se moviliza en sillas, fue auxiliada por elementos de la Guardia Nacional, tras el accidente de la megaobra del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

También te puede gustar

TREN DE ONDAS TROPICALES PROLONGARÁ EL POTENCIAL DE TORMENTAS EN TODA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Publicad0rTelemar

NUEVO FRENTE FRÍO LLEGARÁ ESTA SEMANA: ¡PREPARE LOS ABRIGOS PARA LAS FESTIVIDADES GUADALUPANAS!

Publicad0rTelemar

NUEVO FRENTE FRÍO SE APROXIMA A LA PENÍNSULA DE YUCATÁN ESTE FIN DE SEMANA

Publicad0rTelemar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *