IBA GENTE CON CAPACIDAD LIMITADA DE MOVILIDAD EN EL VAGÓN DESCARRILADO, RELATA PASAJERA

Al revelar que la Guardia Nacional informaron que el Tren Maya que se descarriló en la estación de Izamal chocó contra un camión que estaba parado, la pasajera Amelia relató en un video que en el vagón descarrilado iba gente de capacidad limitada de movilidad, algunos en sillas de ruedas, pero que todos están bien.

Refiere que el impacto fue en el cambio de vías, que los varones ayudaron a sacar equipajes y a pasajeros y que no hubo heridos.



Reveló que dormía cuando fue despertada abruptamente por el “tracas, tracas, tracas” y vio cómo el vagón se volteó, luego muestra imágenes del tren contra el cual chocaron y a elementos de la Guardia Nacional ayudando a otros viajeros.

ASÍ QUEDARON LAS CABINAS DEL #TRENMAYA EN IZAMAL

Video: RosendoChV / Bullet QRoo